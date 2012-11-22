Тюремники кажуть, що Тимошенко відмовилася прибути завтра в суд

Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко після того, як була ознайомлена із запрошенням прибути 23 листопада на засідання Київського районного суду Харкова у справі ЄЕСУ, написала чергову заяву про відмову прибути до суду.

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Про повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України.

Як ідеться у повідомленні, «засуджена зазначила, що наразі вона приймає реабілітаційні процедури у стаціонарному медичному закладі, у зв’язку з чим відмовляється від участі у судовому засіданні».

Керівництвом Качанівської виправної колонії проінформовано Київський районний суд Харкова про подання Ю.Тимошенко згаданої заяви.

21 листопада Ю.Тимошенко, в порядку винятку, поспілкувалася впродовж години за допомогою мобільного телефону з двома особами.