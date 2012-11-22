Посол Ізраїлю задоволений «нетрадиційною» заявою українського МЗС

Про це посол сказав на прес-конференції в агентстві УНІАН.

На питання, чи вплинули на зміст цієї заяви зустрічі, які посол Ізраїлю провів з представниками української влади, Р. Дін Ель відповів: «Щодо зустрічей і чи були вони впливові..., які потім перетворилися дійсно на таку нетрадиційну заяву МЗС - це питання напівособисте. Так, зустрічі були. Я дуже сподіваюся, що заява була не тільки під впливом останнього спілкування, а й відносин, які будуються вже дуже тривалий час», - сказав посол.

Як відзначив посол, міждержавні відносини Ізраїлю й України якісно змінилися. «Сьогодні відносини між двома державами є особливими. Що вливається в це поняття «особливі» - я бачу це у дії, але це тільки добре», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин заявив, що в МЗС зацікавлені в тому, аби конфлікт між Ізраїлем і Палестиною був якомога швидше припинений. Він відзначив, що обстріл території Ізраїлю з боку Палестини неприпустимий.

«Ми виходимо з того, що без припинення такого обстрілу неможливо досягнути перемир'я в регіоні», - сказав О.Волошин.

За його словами, українська сторона виходить з розуміння необхідності того, щоб палестинська сторона забезпечила недопущення повторення подібного обстрілу в майбутньому.

Разом з тим, за його словами, в МЗС України розраховують, що Ізраїль утримається від ескалації конфлікту в регіоні, як з погляду загальної безпеки і стабільності на Близькому Сході, так і з огляду на той факт, що значна кількість українських громадян перебуває в Секторі Газа.

19 листопада Спеціальний представник України з питань Близького Сходу і Африки Євген Микитенко зустрівся з послом Ізраїлю в Україні.

Як повідомили в МЗС України, сторони обмінялися думками щодо близькосхідної проблематики, зокрема різкого загострення ізраїльсько-палестинського збройного протистояння.

Наголошувалося на необхідності припинення палестинською стороною ракетного обстрілу ізраїльських населених пунктів, як важливої умови досягнення перемир'я.