На Майдан пригнали «Беркут»

17:11, 22 листопада 2012
Політика
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У центрі Києва, на прилеглих до Майдану Незалежності вулицях, зосереджено чималу кількість автобусів з бійцями спецпідрозділу «Беркут».

Прихильниця ВО ”Свобода” біля бійців ”Беркут” біля приміщення 223-го виборчого округу в Києві. 3 листопада

Водночас у київській міліції не уточнюють кількість співробітників правоохоронних органів, залучених до забезпечення правопорядку під час відзначення річниці Помаранчевої революції в центрі столиці.
Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, «кількість співробітників залежатиме від кількості учасників заходу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться спільний мітинг учасників Помаранчевої революції на Майдані Незалежності у Києві.

О 18.00, за даними ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції" (КУПР), розпочнеться офіційне відзначення 8-ї річниці Помаранчевої революції, 2-ї річниці Податкового майдану і «перших роковин втраченого Дня Свободи».

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