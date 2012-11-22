На Майдан пригнали «Беркут»
17:11, 22 листопада 2012Політика
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У центрі Києва, на прилеглих до Майдану Незалежності вулицях, зосереджено чималу кількість автобусів з бійцями спецпідрозділу «Беркут».
У міліції не уточнюють кількість беркутівців
Водночас у київській міліції не уточнюють кількість співробітників правоохоронних органів, залучених до забезпечення правопорядку під час відзначення річниці Помаранчевої революції в центрі столиці.
Як повідомили УНІАН в столичному главку міліції, «кількість співробітників залежатиме від кількості учасників заходу».
Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбудеться спільний мітинг учасників Помаранчевої революції на Майдані Незалежності у Києві.
О 18.00, за даними ВГО "Коаліція учасників Помаранчевої революції" (КУПР), розпочнеться офіційне відзначення 8-ї річниці Помаранчевої революції, 2-ї річниці Податкового майдану і «перших роковин втраченого Дня Свободи».
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