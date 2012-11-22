Литвин надіється, що нова ВР розвиватиме партнерство з Росією

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав сьогодні у Санкт-Петербурзі під час зустрічей з головою Державної думи Федеральних зборів РФ Сергієм Наришкіним та з головою Ради федерації Федеральних зборів РФ Валентиною Матвієнко.

В.Литвин подякував російській стороні за активну участь її представників у міжнародному спостереженні за виборами народних депутатів України.

У свою чергу С.Наришкін зазначив, що в Росії уважно слідкували за перебігом виборчої кампанії в Україні, зважаючи на те, що це – «найважливіша подія цього року для вашої країни». При цьому він відзначив, що вибори відбулися у демократичний спосіб.

В.Матвієнко зазначила, що спостерігачі не побачили серйозних порушень виборчого законодавства України.

Також сторони обговорили питання щодо розширення співпраці в економічній сфері.

Голова Верховної Ради вважає, що підписання Меморандумів між Кабінетом міністрів України і Колегією Євразійської економічної комісії зі співробітництва з питань торгівлі і технічного врегулювання дозволить покращити стан торговельно-економічних відносин між нашою країною і країнами-учасницями Митного союзу та Єдиного економічного простору.

Торкаючись співпраці у культурно-гуманітарній сфері, В.Литвин наголосив на важливості підтримки російською стороною діяльності української громади, зокрема, у частині її самоорганізації. За його словами, 24 листопада у Москві заплановано проведення другого етапу установчих зборів всеросійської української громадської організації «Український конгрес Росії», на якому передбачається затвердити її Статут і завершити підготовку документів, необхідних для реєстрації у Міністерстві юстиції Росії.

Голова ВР також висловив думку, що прискорення розгляду і підписання Угоди між Кабінетом міністрів України і Урядом РФ про співпрацю у сфері забезпечення прав осіб, що належать до національних меншин, сприятиме подальшому розширенню культурно-гуманітарних взаємин наших країн.

Крім того, В.Литвин висловив вдячність російській стороні за своєчасне завершення робіт з реставрації пам’ятника Т.Шевченку у Москві.

Як повідомлялося, В.Литвин у м. Санкт-Петербург 22-23 листопада бере участь у заходах Міжпарламентської асамблеї СНД.