Литвин - про свій маєток: А ви хочете, щоб я у хліві жив?

Про це в інтерв'ю «Фокусу» заявив сам політик.

На питання, як чиновник, який офіційно отримує 20 тисяч гривень зарплати, може дозволити собі шикарні апартаменти, які він демонстрував для телепрограми одного каналу, політик відповів, що у цьому немає нічого надприродного.

«А ви хочете, щоб я у хліві жив? Так, у мене є книги, багато книг. Мені подарували шкуру ведмедя. Але хіба це розкіш?», - обурився Литвин.

Він вважає, що, будучи професором, академіком двох академій, може собі це дозволити.

Литвин пояснив, що стипендія академіка, публікації та видання підручників принесли йому в минулому році близько $50 тис (402 тис. грн).

За його словами, побачили світ черговий підручник з історії України, монографія про Україну часів воєн і революції. Були й інші публікації.

«Потрібно просто багато вчитися і напружено працювати довгі роки. У цьому секрет успіху», - додав політик.