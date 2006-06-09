Білорусь депортувала неповнолітнього українця

Правоохоронні органи Білорусі ввечері 8 червня депортували з країни неповнолітнього громадянина України Артема ЧІСТАЛЕВА.

Про це УНІАН повідомили в Правозахисному центрі «Вясна».

У центрі уточнили, що А.ЧІСТАЛЕВ був доставлений на залізничний вокзал Мінська, звідки о 20.50 поїздом «Мінськ-Київ» був відправлений до української столиці.

Як повідомляв УНІАН. А.ЧІСТАЛЕВ був затриманий правоохоронними органами Білорусі 5 червня за спробу взяти участь у флешмобі на Жовтневій площі Мінська на підтримку репресованих і депортованих із Білорусі під час і після президентських виборів. А.ЧІСТАЛЕВ вже затримувався в Мінську в березні 2006 року під час ліквідації наметового містечка на Жовтневій площі.

Довідка УНІАН. Білоруська неформальна молодь після розгону в Мінську акції протесту проти результатів виборів Президента, що відбулися 19 березня 2006 року, регулярно проводить акції-флешмоби, не висуваючи політичних вимог. Чергова акція, запланована на 5 червня на Жовтневій площі столиці Білорусі, на підтримку репресованих учасників акцій після виборів і депортованих з Білорусі іноземних громадян не відбулася через дії правоохоронних органів.

До початку акції не менше п`яти її потенційних учасників були затримані.