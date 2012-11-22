Посол каже, що Ізраїль готовий відновити вогонь, якщо його знову спровокують

Про це посол сказав сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

«Будуть у відповідь заходи, які забезпечать нормальне існування нашої держави», - запевнив посол. Разом з тим він відзначив, що Ізраїль, як держава, «яка дотримується дуже чітких моральних засад і правил», не може дозволити собі «розорати всю цю територію», оскільки постраждають люди, не причетні до терору. «Витрати і людські жертви будуть такими величезними, що жодна перемога цього не варта», - додав посол.

Він вважає, що в недавньому палестино-ізраїльському протистоянні «ніхто не виграв і ніхто не програв». «Ситуація в цьому регіоні, я маю на увазі Ізраїль і Палестину, включаючи Сектор Газа, залишається, на жаль, безвихідною», - сказав посол.

Р.Дін Ель допустив, що причиною загострення ситуації може бути боротьба за владу руху ХАМАС, який контролює Сектор Газа.

Посол засудив теракт, що стався в Тель-Авіві, в результаті якого постраждали 15 людей. «Теракт - це був остаточний плювок в обличчя, аби довести свою перемогу», - сказав Р.Дін Ель.

Посол відзначив, що палестинською стороною нічого не робиться для того, аби знайти взаємоприйнятне вирішення конфлікту.

На його думку, всі, хто хочуть виступати посередниками у врегулюванні палестино-ізраїльського конфлікту, мають визнавати як Ізраїль, так і Палестину. «На жаль, неважливо який посередник, коли немає розуміння, що ми повинні існувати разом, а не заяви, що ви не повинні бути на цьому світі... Нема про що говорити, коли є такі упереджені постанови», - сказав Р.Дін Ель.

Головний равин Київської релігійної громади «Хабад-Любавич» Йонатан Беніамін Маркович висловив підтримку народу і Державі Ізраїль. «Мир - краще ніж війна завжди і скрізь, але захищати себе ми повинні», - сказав він.

Президент Міжнародного форуму російськомовного єврейства, віце-президент Всеукраїнського єврейського конгресу Олександр Лєвін у свою чергу також висловив солідарність з Державою Ізраїль. «Представники єврейської громади Києва, визнаючи право будь-якої держави на самооборону і захист від терористичних погроз, відчуваючи свою причетність до долі єврейського народу, кваліфікуючи тероризм як злочин проти людства, висловлюємо свою солідарність з Державою Ізраїль на тлі операцій з ліквідації збройної і радикальної структури ісламського руху «ХАМАС», - сказав він.

21 листопада Ізраїль і палестинський рух ХАМАС досягли угоди про припинення вогню. За інформацією ЗМІ, за тиждень чергового протистояння в Ізраїлі було вбито п'ять осіб, у секторі Газа - більш як 130.

Радикальний палестинський рух ХАМАС взяв на себе відповідальність за вибух автобуса в Тель-Авіві, що стався 21 листопада.