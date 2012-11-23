Янукович дав інтерв'ю Аль-Джазірі

Про це Президент сказав в інтерв’ю телеканалу «Аль-Джазіра», яке дав напередодні візиту до Держави Катар та ОАЕ, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами В.Януковича, гостинність країни-господаря Чемпіонату світу з футболу є однією з головних умов вдалого проведення масштабного спортивного свята.

Глава Української держави побажав Катару успішно підготуватися до прийняття у 2022 році фінальної частини Чемпіонату світу з футболу.

«Гостинність, яку може продемонструвати країна та її народ, назавжди залишається в пам’яті вболівальників, гостей чемпіонату», - сказав Президент, говорячи про український досвід підготовки та проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Я переконаний, що катарський народ толерантний, гостинний, він здатний створити таку атмосферу», - резюмував Віктор Янукович.

Серед інших тем інтерв’ю - українсько-російська газова проблематика, питання внутрішньої та зовнішньої політики України.

Інтерв’ю з Президентом вийде на телеканалі «Аль-Джазіра» в неділю, 25 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 25-28 листопада Президент України Віктор Янукович планує здійснити офіційні візити до ОАЕ і Держави Катар.