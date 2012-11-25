У Києві близько 3 тисячі людей вимагають «Волю Павличенкам» (фото)
15:50, 25 листопада 2012Політика
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У неділю в Києві проходила акція протесту на підтримку Дмитра та Сергія Павличенків, засуджених за вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова.
Павличенків підтримують фани "Динамо"
Як передає Українська правда, в київському парку імені Шевченка зібралися близько 3000 осіб, які називають вирок Павличенкам несправедливим.Акція організована фанатами київського "Динамо".
Павличенків прийшли підтримати близько 3 тисяч людей
Протестуючі відправилися до Лук'янівського СІЗО, де зараз перебувають засуджені.
Учасники мітинга пішли до СІЗО, де тримають Павличенків
Як відомо, 2 жовтня 2012 року 47-річний киянин Дмитро Павличенко та його 19-річний син Сергій були засуджені за вбивство судді Шевченківського райсуду Києва Сергія Зубкова відповідно до довічного ув'язнення та 13 років тюрми.
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