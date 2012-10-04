Ультрас київського «Динамо» став на захист засуджених за вбивство судді (фото)

Вони прийшли на НСК "Олімпійський" у чорних футболках. Перед матчем розгорнули банер "Волю Павліченкам" та повернулися спиною до поля, заклавши руки за голову.

У своїй заяві уболівальники наголосили, що відтепер усі їхні акції будуть проходити таким чином і під таким гаслом.

"Незважаючи на численні порушення під час слідчих дій, незважаючи на те, що досі не знайдено знаряддя скоєння злочину, незважаючи на те, що свідки не впізнали у підозрюваних вбивць судді Зубкова, а також заявили в суді про те, що на них тисли слідчі, суд виніс вирок батьку й сину – Дмитру та Сергію Павліченкам, визнавши їх винними у вбивстві, якого вони не скоювали", - йдеться в заяві ультрас, яку наводить Українська правда.

"Відтепер, і до моменту, допоки Сергія та Дмитра не буде звільнено, а винуватців їхніх страждань суворо покарано, всі наші акції проходитимуть під єдиним гаслом – "Волю Павліченкам!", - резюмували вболівальники.

Вони пообіцяли зробити все можливе, щоб привернути увагу української та світової громадськості до цього випадку і закликали фанів інших клубів їх підтримати.

Як повідомлялося, 2 жовтня Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павліченка – до 13 років позбавлення волі за вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова.