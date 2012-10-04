Ультрас київського «Динамо» став на захист засуджених за вбивство судді (фото)
Ультрас київського "Динамо" під час учорашнього матчу Ліги чемпіонів влаштували акцію на захист засуджених за вбивство київського судді Сергія Зубкова Дмитра та Сергія Павліченків.
Вони прийшли на НСК "Олімпійський" у чорних футболках. Перед матчем розгорнули банер "Волю Павліченкам" та повернулися спиною до поля, заклавши руки за голову.
У своїй заяві уболівальники наголосили, що відтепер усі їхні акції будуть проходити таким чином і під таким гаслом.
"Незважаючи на численні порушення під час слідчих дій, незважаючи на те, що досі не знайдено знаряддя скоєння злочину, незважаючи на те, що свідки не впізнали у підозрюваних вбивць судді Зубкова, а також заявили в суді про те, що на них тисли слідчі, суд виніс вирок батьку й сину – Дмитру та Сергію Павліченкам, визнавши їх винними у вбивстві, якого вони не скоювали", - йдеться в заяві ультрас, яку наводить Українська правда.
"Відтепер, і до моменту, допоки Сергія та Дмитра не буде звільнено, а винуватців їхніх страждань суворо покарано, всі наші акції проходитимуть під єдиним гаслом – "Волю Павліченкам!", - резюмували вболівальники.
Вони пообіцяли зробити все можливе, щоб привернути увагу української та світової громадськості до цього випадку і закликали фанів інших клубів їх підтримати.
Як повідомлялося, 2 жовтня Голосіївський райсуд Києва засудив Дмитра Павліченка до довічного ув’язнення, а його сина Сергія Павліченка – до 13 років позбавлення волі за вбивство судді Шевченківського райсуду Сергія Зубкова.