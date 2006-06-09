У Феодосії затримали російських журналістів за встановлення прапору РФ

У Феодосії сьогодні близько 5-ї години ранку було затримано двох російських журналістів, які намагалися встановити державний прапор Російської Федерації на висотній будівлі військового санаторію Міністерства оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила ТРК ВМС Збройних Сил України "Бриз" з посиланням на речника командування українських ВМС підполковника Володимира БОВУ, який всі ці дні перебуває у Феодосії.

За словами В.БОВИ, "сьогодні близько 5-ї години ранку на території військового санаторію Міністерства оборони України у Феодосії військовослужбовцями військової служби правопорядку були затримані громадяни Російської Федерації, які намагалися встановити російський прапор на висотній будівлі санаторію. У двох з них були посвідчення російських журналістів. Вони були затримані, наша служба правопорядку звернулася до співробітників міліції, щоб передати затриманих їм, але ті зателефонували своєму керівництву і сказали, що, мовляв, це ваша територія, і ви самі з ними розбирайтеся, тобто відмовилися їх приймати". Тому, як сказав підполковник, "через три години ці затримані були відпущені".

За словами В.БОВИ, у одного з затриманих було посвідчення газети "Русская правда", а у іншого - "Русский журнал".

Як також повідомив В.БОВА, зараз навколо порту і військового санаторію продовжують стояти намети пікетуючих, біля кожного з них по 5-10 чоловік, "і поки що все спокійно, але десь пізніше, як очікується, знову почнуться мітинги".

Нагадаємо, що 27 травня жителі Феодосії заблокували порт, куди зайшов американський корабель, який доставив спецтехніку та устаткування для удосконалення тренувальної бази Старокримського полігону Військово-морських сил України.