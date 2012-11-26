Порошенко виступає проти ідеї Арбузова

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко не підтримує запровадження 15%-го збору з операцій з продажу валюти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

"Цей законопроект вже було відхилено, і я вважаю, що це рішення було абсолютно правильним, оскільки на сьогодні ми не можемо обтяжувати і створювати додаткові навантаження для операцій звичайного економічного характеру. Я вважаю, що це несе величезну загрозу тінізації значної частини ринку і, фактично, зниження конкурентоспроможності української економіки", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України (НБУ) наполягає на необхідності і доцільності запровадження 15%-го збору до Пенсійного фонду з операцій з продажу готівкової валюти.

Минулого тижня відповідний законопроект про запровадження 15%-го збору було зареєстровано у Верховній Раді. Проте документ не виносився на розгляд у сесійний зал, оскільки його автор народний депутат Віталій Хомутинник відкликав законопроект.