Азаров шукатиме «власний курс» під час другої хвилі економічної кризи

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

"Гальмування темпів економічного зростання протягом року відбулося в силу цілого ряду економічних, в основному – зовнішніх причин. Зараз вони з’ясовані, проаналізовані, висновки з них зроблені. Ряд заходів вже здійснюється. Але час і ситуація вимагає вносити корективи і прискорювати наші дії. Питання стоїть дуже гостро: як Україні знайти власний курс під час другої хвилі економічної кризи. Саме власний, тому що, по-перше, як аксіому треба пам’ятати, що крім нас самих наші інтереси ніхто не захистить», - сказав М.Азаров.

При цьому він наголосив, що курс виходу з кризи може спиратися тільки на власні сили.

"Зайвий раз ми переконуємося, що повинні спільно зробити максимум можливого для розвитку внутрішнього виробництва, внутрішнього ринку. Ще активніше просувати українську продукцію на традиційних і нових зовнішніх ринках. І головне: ми повинні боротися за збереження кожного робочого місця", - підкреслив М.Азаров.