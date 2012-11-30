Власенко думає: Тимошенко ще може поборотися за президентство

Про це в ефірі ТВі заявив захисник Юлії Тимошенко, народний депутат-"бютівець" Сергій Власенко.

За його словами, нинішня влада на чолі з президентом Віктором Януковичем нав'язує суспільству відчуття страху.

"В чому цей режим дійсно ефективний, так це в насаджуванні атмосфери страху. Це їм дійсно вдалося", - зазначив Власенко.

Крім того, говорячи про майбутні президентські вибори у 2015 році, парламентарій наголосив, що Тимошенко ще може мати можливість поборотись за крісло глави держави.

"Нинішня опозиція здатна робити роботу над помилками, і я б так зарано не виключав Юлію Тимошенко із списку кандидатів у президенти", - сказав Власенко.

В то йже час, на думку директора Інституту розвитку політичних технологій "PolitPR Ukraine" Дмитра Раімова, екс-прем'єр Юлія Тимошенко не братиме участь у президентських виборах 2015 року через те, що не вийде на волю до цього часу.

Gazeta.ua