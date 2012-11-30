Лавринович: наступного Президента обиратиме народ

Про це він заявив в ефірі Шустер Live в п’ятницю , коментуючи висловлювання, що парламент ухвалив закон про референдум під нинішнього главу держави, аби він на наступний термін обирався в парламенті.

«Для мене дуже дивно чути, що закон ухвалений для того, щоб назавжди був Президентом Віктор Федорович Янукович», - сказав Л.Лавринович. Він зауважив, що громадяни самі визначають, які питання ініціювати для винесення на референдум, а президент лише проголошує проведення цього референдуму.

«Я не розумію чому так боятися права громадян безпосередньо голосувати. Якщо будуть наступні вибори, то будуть різні кандидати, і ніхто не буде призначати наступного Президента. Його виберуть громадяни України», - сказав О.Лавринович.