Суд може переглянути вирок Ландіка

Вирок проти депутата Луганської міськради Романа Ландіка можуть переглянути.

Адвокат Коршунової Ігор Зазимін пояснив «Сегодня», що касація розглядає не справу по суті, а те, наскільки правильно суд застосував статті. Тому засідання 20 грудня, за його словами, - формальність.

Нагадаємо, 4 липня 2011 року в ресторані «Баккара» в Луганську син нардепа Володимира Ландіка Роман побив фотомодель Марію Коршунову. Ленінський райсуд Луганська визнав його винним, засудив до 3 років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на 2 роки і заборонив залишати територію України.

Апеляційний суд залишив вирок в силі, але вже 20 грудня Вищий спецсуд розгляне касаційну скаргу засудженого. Якщо ж суд вищої інстанції залишить вирок в силі, депутат обіцяє відстоювати свою невинуватість у Євросуді з прав людини - Ландік вважає себе жертвою політрепресій.