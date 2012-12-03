Акімова відмовилася від депутатського мандата

12:22, 03 грудня 2012
Політика
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Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина Акімова прийняла рішення відмовитися від депутатського мандата й залишитися працювати в Адміністрації Президента.

Ірина Акімова і Віктор Янукович під час відкриття Кіровоградського обласного перинатального центру

Про це УНІАН повідомило джерело в АП.

«Ірина Акімова прийняла рішення залишитися працювати в Адміністрації Президента», - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, І.Акімову було обрано народним депутатом України за списком Партії регіонів під №6.

Сьогодні, 3 грудня, останній день подачі до ЦВК документів на реєстрацію народних депутатів, обраних на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня. Згідно із законодавством, народний депутат не повинен мати ніякої іншої посади в державних органах влади.

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