Акімова відмовилася від депутатського мандата

Про це УНІАН повідомило джерело в АП.

«Ірина Акімова прийняла рішення залишитися працювати в Адміністрації Президента», - сказало джерело.

Як повідомляв УНІАН, І.Акімову було обрано народним депутатом України за списком Партії регіонів під №6.

Сьогодні, 3 грудня, останній день подачі до ЦВК документів на реєстрацію народних депутатів, обраних на виборах до Верховної Ради України 28 жовтня. Згідно із законодавством, народний депутат не повинен мати ніякої іншої посади в державних органах влади.