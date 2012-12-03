Адвокат Теличенко не бачить підстав просити вибачення у Мельниченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Теличенко заявила журналістам сьогодні, коментуючи заяву М.Мельниченка про те, що він подав позов до неї за розповсюдження неправдивої інформації.

«Я ще ніяких документів суду не отримувала і не вбачаю взагалі підстав за щось вибачатись і щось спростовувати», - сказала В.Теличенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 грудня, М.Мельниченко заявив, що 29 листопада звернувся з позовом до Печерського районного суду Києва до В.Теличенко «за розповсюдження нею брехливої інформації через ЗМІ про те, що М.Мельниченко начебто відмовляється відповідати на запитання щодо достовірності його записів, і що М.Мельниченко плутається в своїх показах».

За словами екс-майора УДО, у своєму позові він вимагає від В.Теличенко вибачитись та спростувати розповсюджену нею інформацію.