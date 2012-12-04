Кінах підтвердив, що потрапив у ДТП: у дочки - синець

Про це він розповів газеті «Сегодня».

«Так, дійсно це була наша машина. У ній їхав я з Софійкою, віз її в школу. Також там був мій помічник і водій. Ми їхали приблизно в 8 ранку, я якраз з Софійкою розучував віршик до нового року для школи. Те, що пишуть, що ми проїхали на червоне світло, це не так. Там не було червоного світла. Але зараз аварією займається ДАІ, я не втручаюся. У Софійки невеликий синець, у помічника щось з попереком, мабуть він не встиг сконцентруватися під час ДТП. Що стосується водія іншої машини, то я дав розпорядження, щоб йому допомогли », - сказав виданню Анатолій Кінах.

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася вранці в понеділок. "Фольксваген" Кінаха зіткнувся з автомобілем "Опель", вилетів з дороги і врізався в паркан санаторію Конча-Заспи. Водій "Опеля" - у лікарні.