Янукович назвав ім'я ймовірного прем'єра

Виконуючий обов’язки прем’єр-міністра України Микола Азаров має шанси залишитись прем'єром.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю журналістам.

За його словами, повинна відбутись дискусія, наскільки нинішній склад уряду відповідає тим вимогам сьогодення, а також викликам, які стоять перед країною.

«Тут мова йде не лише про прем’єр-міністра. Тут мова йде взагалі про команду, яка має взяти певну відповідальність і тримати слово, яка здатна ефективно працювати», - сказав В.Янукович.

«Що стосується Миколи Яновича, я хочу сказати, що це, безумовно, один з кращих прем’єр-міністрів, щоб не ображати нікого, який в різних умовах досягав позитивних результатів. Тому у нього є великі шанси, але ми не можемо відкидати й інші варіанти», - сказав глава держави.

За його словами, все буде залежати від того, яку команду запропонує М.Азаров – «кого він притягне, кого він запропонує».

«Я хочу почути свіжі ідеї, хоча добре розумію свою особисту відповідальність. Я готовий з майбутнім прем’єр-міністром, з майбутнім урядом разом сісти за стіл і разом взяти цю відповідальність», - сказав В.Янукович, додавши, що в умовах кризи іншого шляху немає.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня Президент Віктор Янукович підписав указ «Про відставку прем'єр-міністра України та Кабінету міністрів України». Прем’єр-міністр Микола Азаров написав заяву про відставку у зв’язку з обранням народним депутатом України.