Мін'юст обіцяє ще поборотись за борги ЄЕСУ

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України.

У повідомленні нагадується, що за наслідками розгляду апеляційних скарг уряду, Державного казначейства та ЗАТ ПФК «ЄЕС України» у справі № 5011-61/11340-2012 Київський апеляційний господарський суд своєю постановою від 3 грудня 2012 року залишив апеляційні скарги без задоволення, а рішення Господарського суду міста Києва від 19 вересня 2012 року – без змін.

На виконання відповідних доручень Уряду Міністерством юстиції буде вжито заходів, визначених розділом XII-1 Господарського процесуального кодексу України («Перегляд судових рішень у касаційному порядку»).

Раніше повідомлялося, що за результатами розгляду указаної справи 19 вересня 2012 року рішенням Господарського суду Києва позов Міноборони РФ було задоволено частково та стягнуто з державного бюджету України шляхом безспірного списання Державною казначейською службою України з будь-якого рахунку 3 113 053 506, 26 грн.

Прийняте судом рішення було оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного господарського суду в строки, визначені ст. 93 Господарського процесуального кодексу України.

Міністерство юстиції виступає як представник інтересів Кабінету міністрів України під час розгляду справ судами України згідно з частиною 2 статті 37 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та підпунктом 44 пункту 4 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 року №395/2011.

Представництво інтересів уряду у цій справі Міністерство юстиції забезпечує на виконання низки листів Секретаріату Кабінету Міністрів України.