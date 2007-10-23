Порошенко називає стабільність Помаранчевої коаліції «надзвичайно крихкою»

Голова наглядової ради Національного банку України вважає, що стабільність Помаранчевої коаліції є «надзвичайно крихкою».

В інтерв’ю Радіо СвободаПетро Порошенко сказав, що йому видається, що сьогодні повторюються помилки 2006 року. «Коли, замість того, щоб, наприклад (у проведенні переговорів) брала участь більшість політичних сил, (зокрема зі самого початку брав участь Блок Литвина в переговорах), дати шанс Помаранчевій коаліції розширитись і мати більш стабільну конструкцію, яка би не залежала від волі одного, чи двох, чи трьох депутатів, – знову чомусь захопилися розподілом посад, посад на всіх не вистачило – це вплинуло на стабільність коаліції», – стверджує Петро Порошенко, колишній депутат та секретар РНБОУ.

За його словами, «стабільність цієї коаліції в 228 голосів є надзвичайно крихкою».

Тиждень тому представники БЮТ і «Нашої України-Народної самооборони» оприлюднили текст коаліційної угоди.

Це програма спільних дій та перелік законопроектів, які вони обіцяють ухвалити.

За результатами позачергових виборiв, до парламенту пройшли 5 політичних сил: Партія регіонів, БЮТ, «Наша Україна-Народна самооборона», комуністи і Блок Литвина.

Президент заявив, що пiдтримує намiр демократичних сил сформувати більшість у Верховній Раді та підтримає кандидатуру прем’єра, яку запропонує парламентська коаліція.

За Конституцією, парламентська більшість з депутатських фракцій має бути остаточно сформована протягом місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради.

Загальна кількість депутатів у фракціях, які вирішили увійти до складу коаліції, не може бути меншою за 226.

Тим часом ЦВК призупинило публікацію остаточних результатів виборів до рішення Вищого адмінсуду щодо законності дій ЦВК під час встановлення результатів позачергових виборів.

Розгляд справи Вищий адміністративний суд почав 22 жовтня.