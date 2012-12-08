Тягнибока переобрали головою ВО «Свобода»

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час XXVI з’їзду «Свободи». За ухвалення рішення проголосував 691 делегат.

Згідно зі статутом «Свободи», голова має переобиратися кожні два роки.

Інших претендентів на посаду голови партії, крім О.Тягнибока, не було.

О.Тягнибок очолює «Свободу» з лютого 2004 року.