Тягнибока переобрали головою ВО «Свобода»
16:13, 08 грудня 2012Політика
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Олег Тягнибок переобраний головою партії «Всеукраїнське об’єднання «Свобода».
Тягнибок продовжить керувати
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні під час XXVI з’їзду «Свободи». За ухвалення рішення проголосував 691 делегат.
Згідно зі статутом «Свободи», голова має переобиратися кожні два роки.
Інших претендентів на посаду голови партії, крім О.Тягнибока, не було.
О.Тягнибок очолює «Свободу» з лютого 2004 року.
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