Тягнибок: Свобода претендує на крісло віце-спікера

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам повідомив голова ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

«Свобода» претендує і виставляє свої амбіції щодо посади заступника голови Верховної Ради, але це ми будемо узгоджувати з нашими партнерами», - сказав О.Тягнибок.

За його словами, кандидатурою на посаду віце-спікера є Р.Кошулинський.

Крім того, за його словами, «Свобода» претендуватиме на керівні посади у 2-4 парламентських комітетах.

В той же час, за словами О.Тягнибока, наразі це питання остаточно не узгоджене з іншими опозиційними фракціями.

Говорячи про перші законодавчі ініціативи «Свободи», О.Тягнибок зауважив, що це будуть ті 10 законопроектів, які, згідно з угодою між «Батьківщиною» та «Свободою», були визначені як першочергові.

Крім того, додав він, «Свобода» наполягатиме на внесенні змін до державного бюджету на 2013 рік.