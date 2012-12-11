Парубій: Посада віце-спікера взагалі не має значення для опозиції

Про це в ефірі «5 каналу» заявив представник Об’єднаної опозиції, народний депутат Андрій Парубій.

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«Для опозиції може мати значення Бюджетний комітет – це контролюючі функції, це контроль за виконанням бюджету, розподіл функцій, звіт Рахункової палати; це Регламентний комітет; це Комітет по боротьбі з організованою злочинністю та Комітет з питань свободи слова – ці комітети є принциповими. У попередньому Регламенті навіть було передбачено перелік комітетів, які мають відійти опозиції. Посада віце-спікера, навіть не першого віце-спікера, взагалі не має значення для опозиції», – заявив Парубій.