«УДАР» визначився з головою фракції у ВР

13:47, 11 грудня 2012
Політика
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Фракція «УДАР» обере свого голову на засіданні 12 грудня, однак уже сьогодні можна говорити про те, що ним стане лідер партії Віталій Кличко.

Віталій Кличко відповідає на запитання журналістів під час прес-конференції в Києві. 2 листопада

Про це УНІАН повідомило джерело у партії «УДАР».

Водночас питання щодо заступників голови фракції обговорюється і кандидатури остаточно не затверджені.

Співрозмовник агентства також повідомив, що «УДАР» претендуватиме на керівництво у 4-5 комітетах Верховної Ради. При цьому є попередня домовленість з «Батьківщиною» та «Свободою», що комітети, які дістануться опозиції, розподілятимуться між фракціями опозиції почергово, зокрема, спочатку комітети обиратиме «Батьківщина», потім «УДАР», потім «Свобода», і так по колу.

За словами представника «УДАРу», партія не претендує на посади заступників голови ВР.

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