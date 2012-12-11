«УДАР» визначився з головою фракції у ВР
13:47, 11 грудня 2012Політика
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Фракція «УДАР» обере свого голову на засіданні 12 грудня, однак уже сьогодні можна говорити про те, що ним стане лідер партії Віталій Кличко.
«УДАР» претендуватиме на керівництво у 4-5 комітетах
Про це УНІАН повідомило джерело у партії «УДАР».
Водночас питання щодо заступників голови фракції обговорюється і кандидатури остаточно не затверджені.
Співрозмовник агентства також повідомив, що «УДАР» претендуватиме на керівництво у 4-5 комітетах Верховної Ради. При цьому є попередня домовленість з «Батьківщиною» та «Свободою», що комітети, які дістануться опозиції, розподілятимуться між фракціями опозиції почергово, зокрема, спочатку комітети обиратиме «Батьківщина», потім «УДАР», потім «Свобода», і так по колу.
За словами представника «УДАРу», партія не претендує на посади заступників голови ВР.
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