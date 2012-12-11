Регіонали розпочнуть роботу в парламенті з молебня у Лаврі
15:08, 11 грудня 2012Політика
794 0
Депутати від Партії регіонів розпочнуть роботу в Верховній Раді з молебня у Лаврі, що відбудеться завтра зранку.
Регіонали освятяться в Києво-Печерській лаврі
Фракція Партії регіонів розпочне свою роботу у парламенті VII скликання з подячного молебня, який буде проведено у Святій Лаврі завтра, 12 грудня, о 9-й годині ранку.
Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції Партії регіонів, у молебні візьмуть участь усі депутати, які ввійшли сьогодні до складу фракції ПР.
Рішення про це було прийняте на засіданні парламентської фракції Партії регіонів, котре відбувається зараз у «Зоряному».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter