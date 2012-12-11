Регіонали розпочнуть роботу в парламенті з молебня у Лаврі

Фракція Партії регіонів розпочне свою роботу у парламенті VII скликання з подячного молебня, який буде проведено у Святій Лаврі завтра, 12 грудня, о 9-й годині ранку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції Партії регіонів, у молебні візьмуть участь усі депутати, які ввійшли сьогодні до складу фракції ПР.

Рішення про це було прийняте на засіданні парламентської фракції Партії регіонів, котре відбувається зараз у «Зоряному».