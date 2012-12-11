Мельниченко в суді відмовлявся відповідати на запитання

Про це повідомила УНІАН адвокат Валентина Теличенко - представник інтересів вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави.

Вона зазначила, що суд сьогодні продовжив допит М.Мельниченка у справі про звинувачення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

"Мельниченко практично на всі питання відмовлявся відповідати, посилаючись на ст.63 Конституції, яка дає право не свідчити проти себе і родичів", - розповіла адвокат.

За словами В.Теличенко, суд ще не завершив допит М.Мельниченка.

Наступне засідання відбудеться завтра, 12 грудня, об 11.00.

Як повідомляв УНІАН, адвокати порадили М.Мельниченку не відповідати на питання В.Теличенко у судовому засіданні з розгляду кримінальної справи про звинувачення О.Пукача у вбивстві журналіста Г.Гонгадзе, оскільки, на їх думку, ці відповіді можуть нашкодити іншим кримінальним справам, у яких екс-майор вже свідчив.

«Ми порадилися з провідними адвокатами, і дійшли висновку запропонувати Мельниченку зайняти таку позицію, оскільки питання Теличенко не відносяться до суті даної справи. Крім того, Мельниченко повинен скористатися статтею 63 Конституції України, яка надає йому право не давати свідчення проти себе», - сказав адвокат М.Мельниченка Микола Неділько.

Водночас М.Неділько зазначив, що М.Мельниченко відповідатиме як свідок на питання сторони державного звинувачення.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва з квітня 2011 року розглядає у закритому режимі справу про звинувачення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України О.Пукача у вбивстві Г.Гонгадзе.

За даними Генпрокуратури, досудовим слідством встановлено, що О.Пукач у травні-вересні 2000 року перевищив владу і свої службові повноваження стосовно громадського діяча Олексія Подольського і журналіста Г.Гонгадзе, і 17 вересня 2000 року умисно вчинив вбивство останнього.

Наприкінці листопада цього року Печерський райсуд почав допит М.Мельниченка як свідка у справі О.Пукача. Водночас, допит неодноразово переривався, зокрема, через хворобу М.Мельниченка і через відсутність у його адвоката допуску до державної таємниці, який потрібен у цій справі.