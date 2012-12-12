Народні депутати VІІ скликання склали присягу

Народні депутати VІІ скликання склали присягу на вірність українському народу.

Народні депутати України сьомого скликання склали присягу на вірність українському народу. Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський. Зокрема, депутати присягнулися служити українському народу, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України. Після цього кожен депутат має особисто підписати відповідну присягу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter