Народні депутати VІІ скликання склали присягу
10:18, 12 грудня 2012Політика
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Народні депутати VІІ скликання склали присягу на вірність українському народу.
Читав Звягільський
Народні депутати України сьомого скликання склали присягу на вірність українському народу.
Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський.
Зокрема, депутати присягнулися служити українському народу, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України.
Після цього кожен депутат має особисто підписати відповідну присягу.
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