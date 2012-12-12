Народні депутати VІІ скликання склали присягу

10:18, 12 грудня 2012
Політика
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Народні депутати VІІ скликання склали присягу на вірність українському народу.

Юхим Звягильський

Народні депутати України сьомого скликання склали присягу на вірність українському народу.

Як передає кореспондент УНІАН, присягу з трибуни зачитав найстарший народний депутат Юхим Звягільський.

Зокрема, депутати присягнулися служити українському народу, виконувати Конституцію України та чинне законодавство, а також боронити суверенітет та незалежність України.

Після цього кожен депутат має особисто підписати відповідну присягу.

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