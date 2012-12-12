Опозиція вже заблокувала трибуну ВР
16:32, 12 грудня 2012Політика
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Народні депутати від опозиції заблокували трибуну Верховної Ради.
Олександр Єфремов відмовляється оголошувати перерву
Як передає кореспондент УНІАН, опозиція вимагає оголосити перерву в роботі парламенту, щоб з’ясувати статус Андрія та Олександра Табалових.
О.Єфремов, який головує на вечірньому засіданні, відмовився оголошувати перерву.
«Перерву оголошувати не буду. У вас є представник у президії, нехай він оголошує перерву», - заявив О.Єфремов.
Тоді представник «Свободи» Руслан Кошулинський сказав: «Я оголошую перерву». Після цього члени Тимчасової президії від опозиції покинули свої місця.
На даний час у президії залишилися лише О.Єфремов (представник від Партії регіонів) та Петро Симоненко (фракція КПУ).
У сесійній залі опозиція скандує: «Перерва».
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