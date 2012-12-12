Опозиція вже заблокувала трибуну ВР

Як передає кореспондент УНІАН, опозиція вимагає оголосити перерву в роботі парламенту, щоб з’ясувати статус Андрія та Олександра Табалових.

О.Єфремов, який головує на вечірньому засіданні, відмовився оголошувати перерву.

«Перерву оголошувати не буду. У вас є представник у президії, нехай він оголошує перерву», - заявив О.Єфремов.

Тоді представник «Свободи» Руслан Кошулинський сказав: «Я оголошую перерву». Після цього члени Тимчасової президії від опозиції покинули свої місця.

На даний час у президії залишилися лише О.Єфремов (представник від Партії регіонів) та Петро Симоненко (фракція КПУ).

У сесійній залі опозиція скандує: «Перерва».