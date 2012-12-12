УДАР домовився зі «Свободою» про віце-спікера

Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник керівника фракції «УДАР» Віталій Ковальчук.

«Фракція підтримує кандидатуру, яка висунута партією «Свобода». Ми з цього приводу домовилися», - сказав В.Ковальчук.

Як повідомляв УНІАН, три фракції опозиції домовилися про висунення на посаду віце-спікера представника «Свободи» Р.Кошулинського.