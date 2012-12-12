УДАР домовився зі «Свободою» про віце-спікера
18:19, 12 грудня 2012Політика
6480 0
Фракція «УДАР» підтримує кандидатуру представника фракції «Свобода» Руслана Кошулинського на посаду віце-спікера парламенту.
Свободівця Руслана Кошулинського підтримає УДАР
Про це в коментарі УНІАН повідомив заступник керівника фракції «УДАР» Віталій Ковальчук.
«Фракція підтримує кандидатуру, яка висунута партією «Свобода». Ми з цього приводу домовилися», - сказав В.Ковальчук.
Як повідомляв УНІАН, три фракції опозиції домовилися про висунення на посаду віце-спікера представника «Свободи» Р.Кошулинського.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter