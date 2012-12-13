Мерія Москви відмовила опозиції у проведенні «Маршу свободи» 15 грудня

Про це УНІАН повідомив координатор «Лівого фронту» Сергій Удальцов.

«Заявники «Маршу свободи» тільки що дістали в мерії офіційну відмову в узгодженні акції», - сказав С.Удальцов

За його словами, влада попереджає організаторів «Маршу свободи» про неприпустимість проведення неузгодженої акції, погрожують відповідальністю.

С.Удальцов підкреслив, що, таким чином, марш 15 грудня офіційно не узгоджений, і організатори не мають наміру проводити якісь несанкціоновані акції.

«Особисто я прийду 15 грудня о 15.00 на Луб’янську площу. Як вільний громадянин Росії. І ніхто мені це заборонити не може», - заявив С.Удальцов.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада координаційна рада російської опозиції вирішила 15 грудня провести опозиційну ходу Москві.

Організатори планували 15 грудня провести наймасовішу акцію протесту громадянських сил за останній час.

Передбачалося, що, окрім Москви, акція протесту може пройти у 50-60 містах Росії.

Незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» на виборах до Держдуми РФ 4 грудня створили рух «За чесні вибори», який координував діяльність опозиціонерів з організації протестних акцій.

Пізніше опозиція почала проводити опозиційні антипутінські «Марші мільйонів». Такі акції в Москві проводилися 6 травня, 12 червня і 15 вересня.

6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція в Москві закінчилася сутичками з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.