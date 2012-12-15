Порошенко: не можна вичавлювати гроші з економіки, яка вже не працює

Про це в ефірі Шустер.Live заявив Петро Порошенко.

"Я сьогодні спілкувався з євродепутатами, і можу сказати, що в понеділок в Брюсселі буде обговорюватися питання щодо дати саміту Україна-ЄС. Найбільш ймовірно, це буде 25 лютого", - сказав він.

Він також заявив, що Україна готова до підписання угоди про асоціацію. Натомість, коментуючи перспективи вступу України до Митного союзу, Порошенко заявив: "не можна бути частково вагітним", утім, висловився за створення з Росією зони вільної торгівлі.

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Коментуючи стосунки з МВФ і повернення зовнішніх запозичень, Порошенко сказав, що "Україна, якщо вона почне реформи, то легко перекредитує всі запозичення на зовнішніх ринках... Єдине, що для цього потрібно робити – це продемонструвати прозорість державних фінансів, - додав він. - А коли нам кажуть, що ми легко піднімемо бюджет – це брехня. Не можна вичавлювати гроші з економіки, яка вже не працює. Єдиний вихід – це навести лад у державних видатках, бо гроші має отримувати той, хто їх реально потребує", - цитує Українська правда.

На початку свого виступу він привітав Юрія Луценка з днем народження і заявив, що, якби мав змогу добитися встановлення справедливого правосуддя, то пішов би працювати в уряд.

За його словами, в цьому парламенті була така конфігурація, з якою можна було вести переговори про широку коаліцію ,а замість того депутатів "намагались нагнути через коліно". Тому Порошенко сказав, що підтримує дії опозиції, коли вони вимагають персонального голосування і "б'ються за принципи".