У Москві на Луб’янській площі затримали лідерів російської опозиції

Як повідомили УНІАН у прес-службі поліції Москви, незважаючи на неодноразові попередження співробітників поліції про те, що захід не узгоджений у встановленому законом порядку, на площі зібралося близько 700 громадян, щонайменше половина з яких - журналісти й блогери.

Повідомляється, що у зв'язку з тим, що громадяни відмовляються розходитися, а площа фактично не вміщає таку кількість присутніх, що безпосередньо загрожує їхній безпеці, поліцією було вжито заходи для припинення несанкціонованого заходу.

За інформацією поліції, вже затримано опозиціонерів Олексія Навального, Сергія Удальцова, Ксенію Собчак і Іллю Яшина, як безпосередніх організаторів і підбурювачів, які закликали громадян до організації несанкціонованого заходу.

Раніше поліція Москви повідомила, що попередила, що будь-які порушення громадського порядку, зокрема спроби проведення несанкціонованих акцій у столиці, припинятимуться співробітниками правоохоронних органів.

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада координаційна рада російської опозиції вирішила 15 грудня провести опозиційну ходу в Москві. Організатори планували 15 грудня провести наймасовішу акцію протесту громадянських сил за останній час. Передбачалося, що окрім Москви акція протесту може пройти в 50-60 містах Росії.

13 грудня мерія Москви відмовила опозиції в проведенні «Маршу свободи» 15 грудня. С.Удальцов підкреслив, що таким чином, марш 15 грудня офіційно не узгоджений і організатори не мають наміру проводити ніяких несанкціонованих акцій.

«Особисто я прийду 15 грудня о 15.00 на Луб’янську площу. Як вільний громадянин Росії. І ніхто мені це заборонити не може», - заявив С.Удальцов.

Довідка УНІАН: Незгодні з черговою перемогою партії влади «Єдина Росія» на виборах до Держдуми РФ 4 грудня створили рух «За чесні вибори», який координував діяльність опозиціонерів із організації протестних акцій. Пізніше опозиція почала проводити опозиційні антипутінські «Марші мільйонів». Подібні акції в Москві проводилися 6 травня, 12 червня і 15 вересня. 6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 осіб.