На виборах до київської облради перемагають 6 політичних сил
18:14, 27 березня 2006Політика
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За неофіційними даними на виборах до Київської обласної ради лідирує обласна організація Блоку Юлії Тимошенко.
Такі дані отримані в результаті телефонного опитування 30 відсотків виборчих дільниць області, проведеного кореспондентом УНІАН.
За попередніми результатами голосування, на виборах до Київської обласної ради станом на 17.00 лідирує обласна організація БЮТ – 36,8 відсотка.
Наступні місця посідають: блок „Наша Україна” – 9,7%, Соціалістична партії України – 8,9%, Партія регіонів – 4,6%, Народний блок Литвина – 4,3%, Український народний блок Костенка і Плюща – 3,6%.
Обласні організації інших політичних сил поки що набрали голосів менше прохідного балу.
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