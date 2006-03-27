На виборах до київської облради перемагають 6 політичних сил

За неофіційними даними на виборах до Київської обласної ради лідирує обласна організація Блоку Юлії Тимошенко.

Такі дані отримані в результаті телефонного опитування 30 відсотків виборчих дільниць області, проведеного кореспондентом УНІАН.

За попередніми результатами голосування, на виборах до Київської обласної ради станом на 17.00 лідирує обласна організація БЮТ – 36,8 відсотка.

Наступні місця посідають: блок „Наша Україна” – 9,7%, Соціалістична партії України – 8,9%, Партія регіонів – 4,6%, Народний блок Литвина – 4,3%, Український народний блок Костенка і Плюща – 3,6%.

Обласні організації інших політичних сил поки що набрали голосів менше прохідного балу.