Депутат: для ПР краще, щоб фракції комуністів не було

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Бублик, обраний по виборчому округу № 145 (Полтава), який увійшов до фракції ВО «Свобода» в парламенті, заявив на прес-конференції у Полтаві.

За його словами, подання зараз проходить експертизу в юридичному управлінні фракції, і днями буде підписано 45-ма опозиційними депутатами і подано до Конституційного суду України.

«У які терміни КСУ повинен дати свій висновок, враховуючи повний контроль Адміністрації Президента над КСУ, то відповіді від останнього можна чекати і до кінця каденції 7-го скликання», - сказав Ю.Бублик. Хоча, на думку народного депутата, фракція Партії регіонів теж зацікавлена у тому, щоб комуністи не мали у парламенті фракції, а перебували на правах депутатської групи. «В іншому разі вони дешевше», - додав він.