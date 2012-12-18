Суд відмовився розглядати скаргу адвоката Луценка

Окружний адміністративний суд Києва відмовився відкрити провадження за скаргою адвоката екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка Олексія Баганця на бездіяльність Вищого спеціального суду, який вже п’ятий місяць зволікає з призначенням дати розгляду касаційної скарги на вирок екс-міністру у справі про перевищення службових повноважень.

Про це О.Баганець повідомив УНІАН.

«Сьогодні я отримав з Окружного адмінсуду офіційний документ, яким мені відмовлено у відкритті провадження на бездіяльність Вищого спецсуду, оскільки я начебто не маю права це робити», - сказав адвокат.

Він зауважив, що у зв’язку з цим готує відповідне звернення до Апеляційного адміністративного суду Києва на рішення суду попередньої інстанції.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав за правомірний вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

14 серпня адвокати подали до Вищого спецсуду з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційну скаргу на вирок Ю.Луценку у справі про посадові злочини.