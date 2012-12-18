Завтра збереться Кабмін

Завтра відбудеться засідання Кабінету міністрів.

Завтра,19 грудня 2012 року, під головуванням прем’єр-міністра України Миколи Азарова відбудеться засідання Кабінету міністрів України. Про це УНІАН повідомляє Урядовий портал. Засідання розпочнеться о 10.00. На тему: ЗМІ: Азаров у середу представить новий Кабінет міністрів Під час засідання уряду заплановано проведення брифінгів за участю міністра аграрної політики та продовольства Миколи Присяжнюка та першого заступника міністра надзвичайних ситуацій Віталія Бута.

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