«Наша Україна», БЮТ і СПУ узгодили текст коаліційної угоди, і завтра продовжать консультації з розподілу посад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник робочої групи від «Нашої України» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ сьогодні після завершення зустрічі трійки з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.

«Текст угоди повністю узгоджений, немає ніяких розбіжностей. Ми вирішили підписати окремий протокол поза коаліційною угодою, над якою працюватимемо далі», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він уточнив, що в протоколі будуть визначені терміни і механізми розв’язання спірних питань.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ також наголосив, що однією з тем дискусій залишається пропорційний розподіл посад. «Наша Україна» наполягає саме на пропорційному розподілі», - підкреслив він.

У свою чергу, лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що у блоку немає жодних претензій до тексту коаліційної угоди. «Той протокол, який винесений за рамки коаліційної угоди, не заважає підписати саму угоду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

На думку лідера БЮТ, коаліційна угода могла б бути підписана вже сьогодні ввечері. Проте Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зауважив, що угода може бути підписана 14 червня тільки в тому випадку, якщо буде узгоджений третій розділ (розподіл сфер відповідальності – УНІАН).