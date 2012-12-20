Наливайченко: чекали поїзд на Європу, а прийшла дрезина на Сибір

Про це заявив народний депутат від партії "УДАР Віталія Кличка" Валентин Наливайченко у прямому ефірі «5 каналу».

Він наголосив, що влада провалила політику євроінтеграції і тепер прагне розвернути країну у протилежному напрямку. "Україна кілька років стояла на європейському пероні, не дочекалася потяга - а тепер нам пропонують пересісти на дрезину і поїхати в Сибір. Ми цього не допустимо", - цитує В.Наливайченка його прес-служба.

Політик навів приклад Білорусі, яка вже приєдналася до Митного союзу. "Білорусь, у якій я був послом, дорого платить за Митний союз. Адже мито збирається у Москві у центральний котел, і білоруси отримують із цього загального котла лише 4,7 відсотка митних зборів", - розповів депутат.

"Для України ціна такого питання - 110 мільярдів гривень. Це ціна питання для кожного пенсіонера, вчителя, для всіх установ, які потрібні людям і утримуються за рахунок держбюджету", - застеріг В.Наливайченко.

Крім того, він зауважив, що українським підприємствам невигідна ситуація, за якої обмеження на ринок української продукції буде встановлюватися у Москві.

"УДАР Віталія Кличка" вимагає прозорості у зовнішній політиці і дотримання курсу України на євроінтеграцію. У разі ж підписання такої економічно невигідної для України угоди ми зробимо все, аби заблокувати її ратифікацію у парламенті", - наголосив В.Наливайченко.

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Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна "поступово приєднуватиметься до правил Митного союзу".

На 18 грудня був запланований робочий візит Президента до Москви для проведення переговорів з російським колегою Володимиром Путіним та підписання документів, однак візит перенесли.

У зв’язку з перенесенням візиту прес-служба Президента України зазначила, що «темами зустрічі Президентів України і Росії визначені актуальні питання українсько-російського співробітництва, насамперед в енергетичній і торгово-економічній сферах. Зокрема - вироблення взаємоприйнятого механізму взаємодії України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану. Для успішної реалізації цих домовленостей необхідні додаткові консультації на експертному рівні. У зв'язку з цим сторони домовилися про перенесення строків візиту».