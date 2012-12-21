У МВС бідкаються, що їх забезпечили лише на 40% від потреби

Про це в ефірі «5 каналу» заявив речник МВС Володимир Поліщук.

«У людей, мабуть, склалося враження, мабуть, що дуже багато фінансується Міністерство внутрішніх справ. З новим бюджетним роком фахівці вираховували суму необхідну для утримання міліції і для наведення громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Ось ці 13 мільйонів 400 тисяч, які фінансуються в наступному році, це лише 40% від потреби», – заявив Поліщук.