У МВС бідкаються, що їх забезпечили лише на 40% від потреби
07:21, 21 грудня 2012Політика
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У бюджеті на 2013 рік для Міністерства внутрішніх справ, за підрахунками фахівців, заклали коштів тільки на 40% від потреби відомства.
Поліщук: 13 мільйонів 400 тисяч - лише 40% від потреби
Про це в ефірі «5 каналу» заявив речник МВС Володимир Поліщук.
«У людей, мабуть, склалося враження, мабуть, що дуже багато фінансується Міністерство внутрішніх справ. З новим бюджетним роком фахівці вираховували суму необхідну для утримання міліції і для наведення громадського порядку, боротьби зі злочинністю. Ось ці 13 мільйонів 400 тисяч, які фінансуються в наступному році, це лише 40% від потреби», – заявив Поліщук.
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