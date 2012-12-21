Посол США: Україна має платити ринкову ціну за газ, щоб уникнути залежності

Посол США в Україні Джон Теффт таку думку висловив у своїй статті в газеті KyivPost.

«Дешевший газ не є відповіддю на українські економічні проблеми. Він не зробить раптово українські компанії більш конкурентними або українську бюрократію більш ефективною та прозорою», – вважає Д.Теффт.

На його думку, навпаки, це буде подальша енергозалежність, неефективність та корупція, як це було раніше. «Українці повинні, як усі інші, платити ринкову ціну за енергоносії», – додав посол.

Довідка УНІАН. Україна, яка залишається одним з найбільших споживачів російського газу, з початку року оголосила про намір знизити його покупку до 27 млрд куб. м газу з 40 млрд куб. м у минулому році, що також на 25 млрд куб. м менше, ніж передбачено підписаним у 2009 році десятирічним газовим контрактом.

Українська влада пояснює скорочення закупівель невиправдано високою ціною російського палива для українців, яке обходиться країні дорожче, ніж більшості клієнтів "Газпрому" в Євросоюзі.

У першому кварталі 2012 року ціна російського газу для України становила близько 416 дол. за 1 тис. куб. м, у другому - 425 дол. за 1 тис. куб. м, у третьому - 426 дол., у четвертому кварталі - 430 дол.