Путін: Ніхто не бере під сумнів легітимність газових контрактів з Україною

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін заявив сьогодні на прес-конференції в Москві.

"Якщо ми бачимо, що українські партнери стикаються з проблемами, з якимись складнощами, "Газпром" йде назустріч українським партнерам і надає необхідні кредитні ресурси, оплачує наперед транзитні платежі з тим, щоб створити умови для нормального функціонування НАК "Нафтогаз України". Йде нормальна партнерська робота", - сказав В.Путін.

Він розраховує, що така робота, хоча й не проста, триватиме.

За його словами, ситуація ускладнюється ще тим, що "Газпром" виходить безпосередньо на ринки традиційних споживачів у Європі.

"Що стосується газової тематики, то у нас, як відомо, тут є довгострокові контракти до 2019 року. Ніхто не бере під сумнів його легітимність. Ми працюємо в рамках цього контракту", - сказав Президент РФ.