Кличко не збирається «витрачати час» на створення тіньового уряду

«Що стосується тіньового уряду, то, на превеликий жаль, в Україні діяльність цього органу не була ефективною. Думаю, навіть мало хто з експертів пригадає, що як мінімум дві політичні сили в останні роки заявляли про створення тіньового уряду – але далі декількох засідань і заяв справа не йшла», - сказав В.Кличко в ексклюзивному коментарі ZN.UA.

За його словами, в Україні досі є декілька серйозних проблем, що унеможливлюють ефективну роботу тіньового уряду.

«По-перше, це непублічність, критична закритість нинішньої влади, зокрема, і щодо діяльності Кабміну. Пригадайте, як готувався держбюджет-2013. Навіть міністри і діючі депутати не знали його ключових параметрів аж до самої миті голосування. Це неприпустимо і ми вимагатимемо від влади більшої прозорості», - наголосив В.Кличко.

«Друга проблема - влада абсолютно не налаштована на діалог з опозицією. Ритуальні заяви Азарова про необхідність співпраці навряд чи варто брати до уваги. Оскільки діалог починається тоді, коли влада усвідомлює, що опозиція – не просто три парламентські фракції, до яких входять 180 депутатів. За ними - мільйони громадян України. Це потрібно враховувати», - додав він.

«Тому ми не налаштовані витрачати свій час марно і займатися імітацією діяльності, зокрема створюючи тіньовий уряд. Ми доб'ємося, щоб наша позиція звучала, аби її сприймали, до неї дослухалися і враховували», - наголосив лідер «УДАРу».