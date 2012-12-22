Кличко не збирається «витрачати час» на створення тіньового уряду
Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко не вважає тіньовий уряд ефективним інструментом опозиції для моніторингу дій влади.
«Що стосується тіньового уряду, то, на превеликий жаль, в Україні діяльність цього органу не була ефективною. Думаю, навіть мало хто з експертів пригадає, що як мінімум дві політичні сили в останні роки заявляли про створення тіньового уряду – але далі декількох засідань і заяв справа не йшла», - сказав В.Кличко в ексклюзивному коментарі ZN.UA.
За його словами, в Україні досі є декілька серйозних проблем, що унеможливлюють ефективну роботу тіньового уряду.
«По-перше, це непублічність, критична закритість нинішньої влади, зокрема, і щодо діяльності Кабміну. Пригадайте, як готувався держбюджет-2013. Навіть міністри і діючі депутати не знали його ключових параметрів аж до самої миті голосування. Це неприпустимо і ми вимагатимемо від влади більшої прозорості», - наголосив В.Кличко.
«Друга проблема - влада абсолютно не налаштована на діалог з опозицією. Ритуальні заяви Азарова про необхідність співпраці навряд чи варто брати до уваги. Оскільки діалог починається тоді, коли влада усвідомлює, що опозиція – не просто три парламентські фракції, до яких входять 180 депутатів. За ними - мільйони громадян України. Це потрібно враховувати», - додав він.
«Тому ми не налаштовані витрачати свій час марно і займатися імітацією діяльності, зокрема створюючи тіньовий уряд. Ми доб'ємося, щоб наша позиція звучала, аби її сприймали, до неї дослухалися і враховували», - наголосив лідер «УДАРу».