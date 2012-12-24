Балога пояснив, чому пішов із уряду Азарова

Екс-міністр надзвичайних ситуацій, народний депутат України Віктор Балога вирішив піти з уряду, тому що Україна віддаляється від Європи і розглядає перспективи увійти до структур, за якими «проглядається контур нового Радянського Союзу».

Про це він сказав в інтерв’ю Gazeta.ua.

"І з європейським вектором якось не складається. Україна все більше віддаляється від Європи і, в широкому розумінні, західних цінностей. Натомість знову замаячила перспектива увійти у структури, за якими проглядається контур нового Радянського Союзу. Хоча більшість українців і далі обстоюють курс на Європу", – сказав В.Балога і пояснив, що саме тому урядовий майданчик втратив для нього актуальність.

При цьому він зауважив, що два роки в уряді – це роки нового досвіду, який зайвим не буває. «А парламент справді для мене є чистим аркушем. І не тому, що не знаю, як він працює, адже вже був народним депутатом. А тому, що і часи нині інші, і політична конфігурація відмінна навіть від тієї, яка була ще рік тому", – сказав В.Балога.

За його словами, стати міністром Президент пропонував йому ще у 2010 році. "Мені пропонували високу посаду в уряді ще в березні 2010-го. У день голосування (тоді, хто забув, уряд призначався Верховною Радою) я проїхав повз будинок парламенту на крейсерській швидкості. Відчув, що не маю чіткого розуміння свого місця і ролі в новому Кабміні. А без цього сідати в міністерське крісло марно", - розповів він.

Як продовжив В.Балога, Президент Віктор Янукович і надалі наполягав, щоб він все ж увійшов в уряд. "Ми з ним кілька разів зустрічалися. Для мене було важливо почути від глави держави, що Кабмін, як і вся нова влада, займатиметься реформами і матиме для цього всі необхідні повноваження. Крім того, Президент підтвердив мені, що Україна продовжить рухатися в Європейську унію", - пояснив екс-міністр.

Зрештою, за словами В.Балоги, він погодився й очолив МНС. Одними зі своїх досягнень на цій посаді він вважає прийняття Верховною Радою Кодексу цивільного захисту, підготовку законодавчих актів з дерегуляції підприємницької діяльності та впровадження системи екстреного виклику 112.

"Навіть бюджетний рядок на систему 112 був передбачений. Правда, заявлених на реалізацію цього проекту півмільярда гривень МНС так і не одержало", - поскаржився В.Балога.