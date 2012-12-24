Сьогодні у Менській колонії суд вирішить долю Луценка

Захисники наполягають на звільненні екс-урядовця від покарання за станом здоров’я, як це передбачає стаття 539 Кримінального процесуального кодексу, повідомляє Радіо Свобода.

«Є цілий ряд тяжких хвороб. Це підтверджується медичними документами, які є у кримінальній справі. Більше дев’яти разів його обстежували, а його треба лікувати», – стверджує адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець.

У затвердженому у січні 2000 року «Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від дальшого відбування покарання», окрім онкологічних захворювань, фігурують також цирози печінки та деякі різновиди цукрового діабету. Лікарі діагностували ці хвороби у колишнього міністра внутрішніх справ.