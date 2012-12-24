Сьогодні у Менській колонії суд вирішить долю Луценка

10:00, 24 грудня 2012
Політика
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Сьогодні в Менській колонії №91, що на Чернігівщині, відбудеться судовий розгляд клопотання адвокатів колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Справу слухатиме суддя Менського районного суду.

Захисники наполягають на звільненні Луценка від покарання за станом здоров’я

Захисники наполягають на звільненні екс-урядовця від покарання за станом здоров’я, як це передбачає стаття 539 Кримінального процесуального кодексу, повідомляє Радіо Свобода.

«Є цілий ряд тяжких хвороб. Це підтверджується медичними документами, які є у кримінальній справі. Більше дев’яти разів його обстежували, а його треба лікувати», – стверджує адвокат Юрія Луценка Олексій Баганець.

У затвердженому у січні 2000 року «Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від дальшого відбування покарання», окрім онкологічних захворювань, фігурують також цирози печінки та деякі різновиди цукрового діабету. Лікарі діагностували ці хвороби у колишнього міністра внутрішніх справ.

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