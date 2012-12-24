УДАР: перепризначення Табачника - відвертий ляпас Україні

Призначення до нового уряду свідчать про відсутність у Президента України Віктора Януковича системного підходу до подолання кризи та втілення необхідних країні реформ.

Про це йдеться у заяві партії «УДАР», переданій агентству УНІАН.

В «УДАРі» наголошують, що новий український уряд – це не команда професіоналів, а збірна представників «сім’ї» та різних олігархічних кланів.

«Найбільше обурення викликає повернення до уряду одіозних персон, корупціонерів та українофобів, які працюють на розпал міжнаціональної ворожнечі в країні. Повторне призначення міністром освіти Дмитра Табачника – це відвертий ляпас Україні та українцям. Навряд чи ці нові-старі прізвища стануть ознакою іншої політики в державі», – заявляють в «УДАРі».

У партії підкреслюють, що деякі призначення продемонстрували, хто на парламентських виборах був «призначеною» опозицією і кого продовжують «інтегрувати» у владу.

Також «УДАР» вимагає негайного звіту прем’єр-міністра України Миколи Азарова за дії попереднього уряду, зокрема, у сфері економіки, тендерних закупівель, медицини та у соціальній сфері. У партії вважають, що такий публічний звіт не лише покаже результат попередньої каденції М.Азарова на посаді прем’єра, а й стане засторогою до використання брудних схем у майбутньому.

«Дехто з попередніх міністрів провалив усе, що міг, і перебіг у стіни Верховної Ради – ховатися від людей, перед якими мав би відповісти за свою «діяльність». За непрозорі тендери, антисоціальні реформи, хюндаї, що не їздять та все інше. Ми вимагаємо звіту і відповідальності, щоб упередити можливі зловживання», – йдеться в заяві «УДАРу».