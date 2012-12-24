Кличко прилетів до Луценка в колонію на приватному вертольоті

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Луценко заявив журналістам в перерві виїзного судового засідання Менського районного суду Чернігівської області, яке проходить сьогодні в Менській колонії.

«Після того, як я заявив про 21-денний період, коли мене позбавили медикаментів, приїжджали обласні чернігівські прокурори, втрутились народні депутати, журналісти, і після цього відбувся візит омбудсмена, і раптом знайшлися пігулки. Тепер я їх отримую щоденно, тричі на день до мене приходить лікар, міряє тиск, пульс, але яке має відношення пульс до хвороби шлунку, ще наука не встановила», - сказав Ю.Луценко.

Слід зазначити, що у судовому засіданні за клопотанням адвокатів Ю.Луценка про його звільнення від відбування тюремного покарання присутні народні депутати Володимир Філенко, а також Кирило Куликов та Віталій Кличко, які удвох прилетіли на судове засідання до Менської колонії на приватному вертольоті, приземлившись на вертолітному майданчику, який розташований біля стін колонії.

Довідка УНІАН. Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

31 серпня Ю.Луценка доставили до Менської колонії № 91, де він відбуває покарання.