Тюремні лікарі кажуть, що адвокати вигадали Луценку хвороби

Про це начальник сектору охорони здоров’я управління ДПтСУ в Чернігівській області С.Волкова повідомила під час перерви у судовому засіданні, яке сьогодні проходить в Менській виправній колонії.

Про це УНІАН повідомили у прес-служба ДПтС.

«Я хочу підкреслити, що стан здоров’я пацієнта задовільний, а такий діагноз як цироз печінки у нього взагалі відсутній. І знаєте, більшість з тих діагнозів, які сьогодні звучали від адвокатів, пацієнт не має і ніколи не мав. Тому я здивована тим, звідки і навіщо адвокати вигадують Луценку відсутні у нього хвороби», - сказала вона.

За словами лікаря, дружина екс-міністра Ірина Луценко просила про включення до складу медичної комісії МОЗ певних рекомендованих нею фахівців.

«Всі вони, а це 5 висококваліфікованих медиків, професорів, були включені до складу комісії. І всі вони підтвердили висновки, які були зроблені раніше чернігівськими лікарями», - уточнила С.Волкова.

Начальник сектору охорони здоров’я управління ДПтСУ в Чернігівській області також наголосила на тому, що стан здоров’я Ю.Луценка задовільний, і він знаходиться під постійним наглядом медперсоналу.

«Відсутні будь-які скарги від нього на роботу медиків колонії, наразі він отримує усе призначене та рекомендоване йому медикаментозне лікування, а інформація про неотримання пацієнтом протягом 20 днів ліків взагалі не відповідає дійсності», - сказала лікар.

Вона також додала, що у Ю.Луценка не діагностовано жодного захворювання, які входять до переліку хвороб, що є підставою для подання в суд матеріалів про звільнення засудженого від подальшого відбування покарання.

«Насправді, такі проблеми зі здоров’ям, як у Ю. Луценка, має кожен другий українець», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 грудня, в залі судових засідань Менської виправної колонії №91 відбувається засідання суду з розгляду клопотання адвокатів екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка щодо його звільнення від подальшого відбування покарання через стан здоров’я.

Клопотання з приводу необхідності звільнення Ю.Луценка подали адвокати Олексій Баганець, Ігор Фомін та Ігор Балик у порядку ст. 539 КПК.

Головуючий у судовому засіданні - суддя Менського районного суду О.Савченко.

Як повідомляє Радіо «Свобода», адвокати Ю.Луценка не покладають особливих надій на задоволення клопотання і у разі відмови мають намір звертатися до Європейського суду з прав людини.

Раніше у Ю.Луценка діагностували цукровий діабет, вірусний гепатит та цироз печінки. Адвокати екс-міністра подали клопотання до суду, посилаючись на затверджений Державним комітетом відбування покарань та Міністерством охорони здоров’я перелік захворювань, які є підставою для звернення про дострокове звільнення.

Адвокат політика Олексій Баганець заявив Радіо «Свобода», Ю.Луценко – тяжко хворий, це визнавав навіть Печерський районний суд, який ухвалив вирок щодо позбавлення волі.

За словами ОБаганця, «у вироку як обставини пом’якшення було написано, що у Луценка є цілий ряд хвороб, які є тяжкі. Що підтверджується медичними документами у кримінальній справі. Більше дев’яти разів його обстежували, а його треба лікувати. Установа виконання покарань, яка відповідає за стан його здоров’я і повинні забезпечувати виконання його права на медичну допомогу, цього права йому не забезпечують».

Втішного для свого підопічного прогнозу щодо перебігу суду адвокат не робить. Однак, за його словами, захисники Ю.Луценка продовжать захищати його права в українських судах, а потім – у разі потреби – і в Європейському суді з прав людини.

Ю.Луценка навряд чи зараз випустять на свободу, але лікувати повинні – найімовірніше за межами колонії, зауважив у коментарі Радіо «Свобода» депутат-регіонал Володимир Олійник.

За словами В.Олійника, «чітко у самих інструкціях, які погоджені із Мін’юстом і Міністерством охорони здоров’я, є перелік хвороб, за наявності яких є всі підстави звільнити від виконання покарання. Це достатньо серйозні захворювання, зокрема, онкологічного характеру. Наскільки мені відомо, у Луценка таких захворювань не виявлено, а тому навряд чи є юридичні підстави для звільнення від відбування покарання».

У затвердженому в січні 2000 року «Переліку захворювань, які є підставою для подання в суди матеріалів про звільнення засуджених від дальшого відбування покарання», окрім онкологічних захворювань, фігурують також цирози печінки та деякі різновиди цукрового діабету. Рішення, однак, повинен ухвалити суд.

Довідка УНІАН. Ю.Луценка було затримано 26 грудня 2010 року. Генпрокуратура висунула йому обвинувачення в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах і в перевищенні службових повноважень.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд засудив Ю.Луценка до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади, а також рангу державного службовця.

16 травня Апеляційний суд Києва визнав правомірним вирок, винесений Ю.Луценку Печерським районним судом столиці.

31 серпня Ю.Луценка доставили до Менської колонії № 91, де він відбуває покарання.