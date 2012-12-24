ЗМІ: У Луцьку стріляли в народного депутата від «Свободи»

Про це повідомляє «Вголос».

За інформацією джерела Інтернет-газети, депутат повертався із Закарпаття на власному автомобілі.

На місце події прибула «швидка», яка забрала депутата у лікарню. Працює оперативно-слідча група. Зброя, з якої було здійснено постріли, уточнюється. Додаткової Інформації про злочин поки що не надходило.

В.Черняков очолює полтавську обласну організацію ВО «Свобода», але сам він з родиною проживає у Ковелі на Волині.