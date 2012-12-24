ЗМІ: У Луцьку стріляли в народного депутата від «Свободи»
15:52, 24 грудня 2012Політика
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Сьогодні близько 14.00 у Луцьку поблизу Центрального ринку стріляли у народного депутата від ВО «Свобода» Валерія Чернякова.
Чернякова забрали в лікарню/ Фото з сайту "Свободи"
Про це повідомляє «Вголос».
За інформацією джерела Інтернет-газети, депутат повертався із Закарпаття на власному автомобілі.
На місце події прибула «швидка», яка забрала депутата у лікарню. Працює оперативно-слідча група. Зброя, з якої було здійснено постріли, уточнюється. Додаткової Інформації про злочин поки що не надходило.
В.Черняков очолює полтавську обласну організацію ВО «Свобода», але сам він з родиною проживає у Ковелі на Волині.
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